صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ:محکمہ مال میں بدانتظامی پر اے سی کا ایکشن، پٹواری معطل

  • سرگودھا
بھیرہ:محکمہ مال میں بدانتظامی پر اے سی کا ایکشن، پٹواری معطل

بھیرہ (نامہ نگار) کلکٹر سب ڈویژن بھیرہ و اسسٹنٹ کمشنر عشنہ طاہر نے محکمہ مال میں جاری بدانتظامی پر سخت نوٹس لیتے ہوئے سرکل جیون وال، بنہ میانوالہ اور بولا کے فیلڈ افسر پٹواری رانا محمد تیمور کو معطل کر دیا ہے۔

اے سی بھیرہ نے حکم دیا ہے کہ معطل اہلکار فوری طور پر تحصیلدار بھیرہ کے دفتر میں رپورٹ کرے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی شکایات پر کسی قسم کی غفلت یا کرپشن کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔علاقہ مکینوں محمد اشرف، عبدالغنی، محمد اشد، محمد اقبال اور عظمت الٰہی نے اے سی بھیرہ کے اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ سرکل میلووال، رکھ میلووال اور ویرووال میں بھی جاری بدعنوانی اور زمینداروں سے ناجائز رقوم کی وصولی کا سختی سے نوٹس لیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تحصیل ہسپتال سمبڑیال میں 40بستروں کا اضافہ

نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسزکے افسروں کی ڈی سی سیالکوٹ سے ملاقات

جماعت اسلامی عادلانہ نظام کیلئے جدو جہد کر رہی :رہنما

سیالکوٹ:ہسپتال سے اغوا 6ماہ کی بچی بازیاب ،ملزمہ گرفتار

گورنمنٹ خواتین کالج ڈسکہ کی انتظار گاہ پر نشیئوں کا قبضہ

رانا قیصر سیالکوٹ قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے صدر منتخب، ن لیگ میں شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس