بھیرہ:محکمہ مال میں بدانتظامی پر اے سی کا ایکشن، پٹواری معطل
بھیرہ (نامہ نگار) کلکٹر سب ڈویژن بھیرہ و اسسٹنٹ کمشنر عشنہ طاہر نے محکمہ مال میں جاری بدانتظامی پر سخت نوٹس لیتے ہوئے سرکل جیون وال، بنہ میانوالہ اور بولا کے فیلڈ افسر پٹواری رانا محمد تیمور کو معطل کر دیا ہے۔
اے سی بھیرہ نے حکم دیا ہے کہ معطل اہلکار فوری طور پر تحصیلدار بھیرہ کے دفتر میں رپورٹ کرے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی شکایات پر کسی قسم کی غفلت یا کرپشن کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔علاقہ مکینوں محمد اشرف، عبدالغنی، محمد اشد، محمد اقبال اور عظمت الٰہی نے اے سی بھیرہ کے اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ سرکل میلووال، رکھ میلووال اور ویرووال میں بھی جاری بدعنوانی اور زمینداروں سے ناجائز رقوم کی وصولی کا سختی سے نوٹس لیا جائے ۔