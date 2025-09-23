شہدائے پولیس و افواج پاکستان معرکہ حق ہاکی ٹورنامنٹ مہر ہاکی کلب میانوالی نے جیت لیا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )سرزمین جوہر آباد پر کھیلا جانیوالا شہدائے پولیس و افواج پاکستان معرکہ حق ہاکی ٹورنامنٹ مہر ہاکی کلب میانوالی نے جیت لیا ٹورنامنٹ کے فائنل میں آزاد ہاکی کلب موسیٰ خیل مہر ہاکی کلب میانوالی کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا۔۔۔
دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اور میچ کا مقررہ وقت ختم ہونے تک میچ برابر رہا ۔اور مہر ہاکی کلب میانوالی نے یہ میچ پنلٹی سٹروک پر جیتا ، مہمانان خصوصی مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی ،یونین کونسل نوشہرہ کے سابق ناظم ملک محمود الحسن اعوان تھے ۔