معذوری بورڈ کا اجلاس،44افراد معذور قراردیدئیے گئے

  • سرگودھا
معذوری بورڈ کا اجلاس،44افراد معذور قراردیدئیے گئے

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ٹی ایچ کیوہسپتال نور پور میں ڈاکٹر امیر عمر کی زیر صدارت تحصیل معذوری بورڈ کا اجلاس، ڈاکٹر صائمہ بشیر، ڈاکٹر سندس مشتاق اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر زریاب فاطمہ کی شرکت۔۔۔

اجلاس میں معذوری سرٹیفکیٹ کے اجرا کیلئے معذور افراد کے معائنہ اور تصدیق کا عمل مکمل کیا گیا اور44افراد کو معذور ڈیکلیئر کیا گیا جبکہ9افراد کو مزید تشخیص کیلئے ر یفر کیا گیا، معذورقراردیئے جانیوالوں میں 11جسمانی ، 26ذہنی معذور،ایک بصارت سے اور6سماعت سے محروم افرادشامل ہیں۔ ڈاکٹر امیر عمر نے بتایا کہ معذور افراد کا تعین انتہائی شفاف طریقے سے میرٹ پر کیا گیاہے تاکہ اصل مستحقین ہی محکمہ سوشل ویفیئر کی جانب سے مہیا کی جانیوالی سہولیات حکومتی فلاحی اسکیموں سے استفادہ کر سکیں ۔

 

