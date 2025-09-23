حکومت زوال کا شکار تعلیم اور صحت دونوں شعبوں کی نجکاری میں مصروف:محمد اقبال اعوان
کندیاں(نمائندہ دنیا ) تعلیم اور صحت دونوں شعبے زوال کا شکار ہیں حکومت وقت ان دونوں شعبوں کی نجکاری میں مصروف ہے جس کی وجہ سے نئی نسل تعلیم سے بہرہ ور ہونے میں مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔۔۔
سماجی رہنماملک محمد اقبال اعوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مذید کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولیات عام آدمی کی پہنچ سے دور کردی گئی ہیں نجی ہسپتالوں والے ڈاکٹرز مریض کو چیک کرنے سے پہلے بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں اور پھر روٹین چیک اپ کے بعد لیبارٹری سے مختلف ٹیسٹس کروانے کا کہا جاتا ہے۔ مریض بے چارے مرتے کیا نہ کرتے لیبارٹری میں لائن حاضر ہو جاتے ہیں لیبارٹری والے من مانی فیسیں وصول کرتے ہیں