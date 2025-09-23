صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت زوال کا شکار تعلیم اور صحت دونوں شعبوں کی نجکاری میں مصروف:محمد اقبال اعوان

  • سرگودھا
حکومت زوال کا شکار تعلیم اور صحت دونوں شعبوں کی نجکاری میں مصروف:محمد اقبال اعوان

کندیاں(نمائندہ دنیا ) تعلیم اور صحت دونوں شعبے زوال کا شکار ہیں حکومت وقت ان دونوں شعبوں کی نجکاری میں مصروف ہے جس کی وجہ سے نئی نسل تعلیم سے بہرہ ور ہونے میں مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔۔۔

 سماجی رہنماملک محمد اقبال اعوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مذید کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولیات عام آدمی کی پہنچ سے دور کردی گئی ہیں نجی ہسپتالوں والے ڈاکٹرز مریض کو چیک کرنے سے پہلے بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں اور پھر روٹین چیک اپ کے بعد لیبارٹری سے مختلف ٹیسٹس کروانے کا کہا جاتا ہے۔ مریض بے چارے مرتے کیا نہ کرتے لیبارٹری میں لائن حاضر ہو جاتے ہیں لیبارٹری والے من مانی فیسیں وصول کرتے ہیں 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

صحت کی بہتر سہولیات کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،مصطفی کمال

کوٹس انجینئر نگ اور راولپنڈی جم خانہ کلب کے مابین ایلیویٹرز کی انسٹالیشن کیلئے معاہدے پر دستخط

ایف بی آر اور لمز کے مابین افسران کی تربیت کے لیے معاہدے پر دستخط

کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینگے ،انوارالحق

ملازمین کی برطرفی ،سینیٹری ورکرز کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے باہر مظاہرہ

اسلام آباد پولیس کے افسروں کی ترقی ،ڈی آئی جی نے رینک لگائے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس