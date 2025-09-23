دولاکھ آبا دی کا حامل شہر فائر بریگیڈ گاڑی کی سہولت سے محروم
کندیاں (نمائندہ دنیا )دولاکھ آبا دی کا حامل شہر فائر بریگیڈ گاڑی کی سہولت سے محروم، حساس جغرافیہ محل وقوع میں ہونے کی وجہ سے کندیاں شہر کے لئے فائر بریگیڈ گاڑی اور تربیت یافتہ عملہ کا ہونا ناگزیر ہو چکاہے۔۔۔
کسی بھی ناگہانی صورت حال سے نمٹنے کیلئے شہریوں کوضلعی ہیڈ کواٹر کے رحم وکرم پرچھوڑ دیا گیا ہے علاقہ مکینوں کا ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ تفصیلات کیمطابق ضلع میانوالی کے بعد آبادی کے اعتبار سے دوسرا بڑا شہر کندیاں کو کسی بھی ناگہانی صورت حال سے نمٹنے کے لئے فائربریگیڈ کی سہولت مہیا نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے شہریوں میں سخت اضطراب پایا جاتا ہے ۔