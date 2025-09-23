گولچوک سے بلاک نمبر12تک سڑک پر رکشوں کا قبضہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گولچوک سے بلاک نمبر12تک دوطرفہ سڑکوں پر چنگ چی و آٹو رکشوں کی بھرمار اورتجاوزات پیدل آمدورفت کے ساتھ ساتھ ٹریفک بہاؤ میں رکاوٹ کا باعث ہیں۔۔۔
اسی روڈ پر متعدد سکولز، ہوٹلز اور دکانیں ہیں، ہر وقت موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور چنگ چی و آٹو رکشے کھڑے رہتے ہیں اوراس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کی وجہ سے آمدو رفت محال ہو کررہ جاتی ہے ، ہر روز کوئی نہ کوئی بد نصیب اچانک حادثے کا شکار ہو رہا ہے ، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اس معاملہ کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔