صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گولچوک سے بلاک نمبر12تک سڑک پر رکشوں کا قبضہ

  • سرگودھا
گولچوک سے بلاک نمبر12تک سڑک پر رکشوں کا قبضہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گولچوک سے بلاک نمبر12تک دوطرفہ سڑکوں پر چنگ چی و آٹو رکشوں کی بھرمار اورتجاوزات پیدل آمدورفت کے ساتھ ساتھ ٹریفک بہاؤ میں رکاوٹ کا باعث ہیں۔۔۔

 اسی روڈ پر متعدد سکولز، ہوٹلز اور دکانیں ہیں، ہر وقت موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور چنگ چی و آٹو رکشے کھڑے رہتے ہیں اوراس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کی وجہ سے آمدو رفت محال ہو کررہ جاتی ہے ، ہر روز کوئی نہ کوئی بد نصیب اچانک حادثے کا شکار ہو رہا ہے ، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اس معاملہ کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کی 11 اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کا افتتاح ، عالمی مصنوعات کی نمائش

گورنرکی متاثرین کوسامان تقسیم کرنیکی تقریب میں شرکت

لوکل گورنمنٹ بورڈ کمپلیکس کی تزئین و آرائش مکمل،افتتاح

کینسر کے مریضوں کیلئے کوابلیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پراجلاس

مختلف ترقیاتی سکیموں کیلئے 96 ارب کے فنڈ منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس