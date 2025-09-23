صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوسی سیکرٹری تاخیری حربے استعمال کر ے تو سائلین رابطہ کریں،امیر سلطان ننگیانہ

  • سرگودھا
یوسی سیکرٹری تاخیری حربے استعمال کر ے تو سائلین رابطہ کریں،امیر سلطان ننگیانہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی ہدایت پر محکمہ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے یونین کونسل کے دفاتر آنے والے سائلین کے مسائل کے بروقت ازالہ کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹس کو مانیٹرنگ سخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔۔۔

 ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ امیر سلطان ننگیانہ نے کہا کہ اگر کوئی یونین کونسل سیکرٹری کام میں تاخیری حربے استعمال کرے اور زائد فیس وصول کرے تو میرے نمبر پر رابطہ کریں یا دفتر ا کر بتائیں ان کی شکایت کانا صرف بروقت ازالہ کیا جائے گا ۔لکہ متعلقہ اہلکار کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی بھی کی جائے گی انہوں نے یونین سیکٹریز کو پیدائش اموات نکاح کی فیس واضح جگہ پر اویزاں کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تحصیل ہسپتال سمبڑیال میں 40بستروں کا اضافہ

نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسزکے افسروں کی ڈی سی سیالکوٹ سے ملاقات

جماعت اسلامی عادلانہ نظام کیلئے جدو جہد کر رہی :رہنما

سیالکوٹ:ہسپتال سے اغوا 6ماہ کی بچی بازیاب ،ملزمہ گرفتار

گورنمنٹ خواتین کالج ڈسکہ کی انتظار گاہ پر نشیئوں کا قبضہ

رانا قیصر سیالکوٹ قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے صدر منتخب، ن لیگ میں شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس