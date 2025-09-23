یوسی سیکرٹری تاخیری حربے استعمال کر ے تو سائلین رابطہ کریں،امیر سلطان ننگیانہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی ہدایت پر محکمہ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے یونین کونسل کے دفاتر آنے والے سائلین کے مسائل کے بروقت ازالہ کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹس کو مانیٹرنگ سخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔۔۔
ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ امیر سلطان ننگیانہ نے کہا کہ اگر کوئی یونین کونسل سیکرٹری کام میں تاخیری حربے استعمال کرے اور زائد فیس وصول کرے تو میرے نمبر پر رابطہ کریں یا دفتر ا کر بتائیں ان کی شکایت کانا صرف بروقت ازالہ کیا جائے گا ۔لکہ متعلقہ اہلکار کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی بھی کی جائے گی انہوں نے یونین سیکٹریز کو پیدائش اموات نکاح کی فیس واضح جگہ پر اویزاں کرنے کی ہدایت کی ہے ۔