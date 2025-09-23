صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز کٹوتیاں :ٹھیکیدار نے عملہ صفائی کا ناک میں دم کر دیا

  • سرگودھا
ناجائز کٹوتیاں :ٹھیکیدار نے عملہ صفائی کا ناک میں دم کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا کے ٹھیکیدار نے میونسپل کارپوریشن سرگودہا سے آنے والے عملہ صفائی کا ناک میں دم کر دیا۔۔۔

عملے کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار نے ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ملازمین کی بلا جواز غیر حاضری لگا کر اور اتوار کے روز کی تنخواہیں کاٹناشروع کر رکھی ہے مستقل ملازمین کی اتوار کی تنخواہوں کی کٹوتی نہیں کی جاتی لیکن چھٹی اور بلا جواز غیر حاضری لگا کر کٹوتی کی جارہی ہے جبکہ ٹھیکیدار کے کارندوں کا رویہ بھی ہتک آمیز ہے ۔

 

