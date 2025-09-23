صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریکوری ،مقبوضہ سرکاری جگہوں کو واگزار اور لیز کی تفصیلات طلب

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بورڈ آف ریونیو پنجاب نے ریونیو وصولیوں کے موجودہ معاملات کا از سر نو جائز ہ لینے کیلئے چاروں اضلاع کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ریونیو،اسسٹنٹ کمشنرز و محکموں کے ضلعی سربراہان کو۔۔۔

 جاری مراسلہ میں مذکورہ شعبوں میں ہونیوالی ریکوری کے علاوہ مقبوضہ سرکاری جگہوں کو واگزار اور لیز کی تازہ صورت حال کی تفصیلات طلب کی ہیں،ذرائع کے مطابق ریکوری کے اہداف کی عدم تکمیل پر نظر ثانی کے ساتھ ساتھ ریکوریوں میں ناکام افسران و ملازمین کے خلاف کاروائی بھی متوقع ہے ۔ 

 

