پاکستان میں سب کچھ ہے مگر انصاف نہیں،جج خود انصاف مانگ رہے ہیں ،شفقت عباس اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کو اﷲ تعالٰی نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے اور اسی لیے پاکستان کا وجود اسرائیل سے ایک سال قبل وجود میں آیا۔۔۔
کیونکہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتا ہے ہم سب کو مل کر امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کیلئے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان اس وقت ہی ترقی کرے گا جب یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا پاکستان میں سب کچھ ہے مگر نہیں ہے تو وہ انصاف نہیں ہے جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جج خود انصاف لینے کیلئے جج صاحبان کے پاس جا رہے ہیں ۔