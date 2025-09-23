صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرمایہ کار،صنعتکار باہر جا رہے ،ملک میں بھوک بھنگڑے ڈالے گی ،عدیل آرائیں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی و سماجی رہنماء چوہدری عدیل ارائیں نے کہا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے لوگ بیرون ملک جارہے ہیں۔۔۔

 جبکہ ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا یہ کوئی عام لوگ باہر نہیں جارہے یہ وہ سرمایہ کار’ صنعتکار اور کاروباری لوگ ہیں جن سے پاکستانی معیشت چل رہی ہے اور جن کے ٹیکسوں سے یہ حکمران بنے بیٹھے ہیں اگر سرمایہ کار ہی نہیں رہیں گے تو پاکستان میں بھوک بھنگڑے ڈالے گی اس سے نمٹنے کیلئے حکومت کو اپنا کردا ادا کرنا ہوگا۔

 

