پرائس کنٹرول مجسٹریٹ چھوٹے دکانداروں کو ہراساں ،مگرمچھ لوٹ مار کر رہے ،ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہر ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ تو تعینات کر دیے گئے ہیں جن کا کام صرف چھوٹے دکانداروں کو ہراساں کرنا ہے۔۔۔

جبکہ بڑے مگرمچھ اسی طرح لوٹ مار میں مصروف ہیں ان کی جانب حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے اور نہ ہی انتظامیہ جس کی وجہ سے چھوٹے دکانداروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیا گیا ہے کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن اپنا مشترکہ لائحہ عمل تیار کر رہی ہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور مارکیٹ کمیٹی جو لسٹ روزانہ کی بنیاد پر دکانوں اور ریڑھیوں پر دیتی ہے اگر وہ ریٹس مارکیٹ کے مطابق نہیں ہے تو ہم ان ریٹس کو نہیں مانیں گے کیونکہ کوئی بھی کاروبار جو دنیا میں ہوتا ہے وہ منافع کے لیے ہوتا ہے نہ کہ نقصان کے لیے یہاں پر الٹا نظام چلایا ہوا ہے ۔ 

 

