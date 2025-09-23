صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرویکل کینسر سے بچائو،ویکسین کی اہمیت پرسکول میں سیمینار

  • سرگودھا
سرویکل کینسر سے بچائو،ویکسین کی اہمیت پرسکول میں سیمینار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی انتظامیہ سرگودہا کے زیر اہتمام سرویکل کینسر سے بچائوکے لیے ایچ پی وی ویکسین کی اہمیت اجاگر کرنے کے سلسلہ میں گورنمنٹ جامعہ گرلز ہائی سکول میں ایک سیمینار منعقد ہوا۔

 سیمینار کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل نے کی جبکہ مہمان خصوصی سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سارہ صفدر تھیں۔اس موقع پر مختلف سرکاری سکولوں کی خواتین اساتذہ نے شرکت کی۔ ماہرینِ صحت نے شرکاء کو بتایا کہ سرویکل کینسر خواتین میں ایک جان لیوا مرض ہے جس سے بچاوکا موثر ترین ذریعہ ایچ پی وی ویکسین ہے ۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سارہ صفدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایچ پی وی ویکسین لڑکیوں کی صحت کے تحفظ میں ایک سنگِ میل ہے ۔سرویکل کینسر قابلِ علاج ہے لیکن بروقت حفاظتی تدابیر اور ویکسینیشن سے اس مرض سے مکمل طور پر بچاؤ ممکن ہے ۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھروں اور تعلیمی اداروں پر جا کر آگاہی فراہم کر رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیوں کو ویکسین لگائی جا سکے ۔اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ صحت عامہ کے منصوبوں میں محکمہ صحت کے شانہ بشانہ ہے ۔ ہماری اولین ترجیح عوامی شعور اجاگر کرنا ہے تاکہ کوئی بھی بچی اس مرض کا شکار نہ ہو۔ والدین اور اساتذہ اپنی بچیوں کو ویکسین لگوانے میں کردار ادا کریں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

درود و سلام کی محفل کا انعقاد‘ایم پی اے سمیت علما کی شرکت

سیلاب، نقصانات کے تخمینہ کیلئے فوری سروے کا حکم

سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع

سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ، جوائنٹ سروے ہوگا :وسیم حسن

ڈپٹی کمشنرمنور عباس کا رورل ہیلتھ سنٹر قصبہ گجرات کا دورہ

عوامی خدمت اولین ترجیح ہونی چاہیے :رمضان طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس