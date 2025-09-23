سرویکل کینسر سے بچائو،ویکسین کی اہمیت پرسکول میں سیمینار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی انتظامیہ سرگودہا کے زیر اہتمام سرویکل کینسر سے بچائوکے لیے ایچ پی وی ویکسین کی اہمیت اجاگر کرنے کے سلسلہ میں گورنمنٹ جامعہ گرلز ہائی سکول میں ایک سیمینار منعقد ہوا۔
سیمینار کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل نے کی جبکہ مہمان خصوصی سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سارہ صفدر تھیں۔اس موقع پر مختلف سرکاری سکولوں کی خواتین اساتذہ نے شرکت کی۔ ماہرینِ صحت نے شرکاء کو بتایا کہ سرویکل کینسر خواتین میں ایک جان لیوا مرض ہے جس سے بچاوکا موثر ترین ذریعہ ایچ پی وی ویکسین ہے ۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سارہ صفدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایچ پی وی ویکسین لڑکیوں کی صحت کے تحفظ میں ایک سنگِ میل ہے ۔سرویکل کینسر قابلِ علاج ہے لیکن بروقت حفاظتی تدابیر اور ویکسینیشن سے اس مرض سے مکمل طور پر بچاؤ ممکن ہے ۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھروں اور تعلیمی اداروں پر جا کر آگاہی فراہم کر رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیوں کو ویکسین لگائی جا سکے ۔اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ صحت عامہ کے منصوبوں میں محکمہ صحت کے شانہ بشانہ ہے ۔ ہماری اولین ترجیح عوامی شعور اجاگر کرنا ہے تاکہ کوئی بھی بچی اس مرض کا شکار نہ ہو۔ والدین اور اساتذہ اپنی بچیوں کو ویکسین لگوانے میں کردار ادا کریں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے ۔