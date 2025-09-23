بلاو ل بھٹوز رد ار ی کی 37ویں سا لگر ہ کی تقر یب ، ا ہم شخصیا ت پیپلزپارٹی میں شاملز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویثرنل صد ر پاکستا ن پیپلزپارٹی وسا بق و ز یر مملکت تسنیم ا حمد قریشی ضلعی نے چیئرمین پا کستا ن پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹوز رد ار ی کی 37ویں سا لگر ہ کی سا د ہ تقر یب میں ا ہم شخصیا ت کی جا نب سے۔۔۔
پیپلزپارٹی میں شمو لیت کے مو قع پر منعقد تقریب کے شر کا ء سے خطا ب کر تے ہو ئے کہا کہ پاکستا ن پیپلزپارٹی کی بڑھتی ہو ئی مقبو لیت کا ثبوت ہے کہ آ ج ایک بڑا گر و پ ملک محمد ا کر م کی قیا د ت میں پیپلزپارٹی میں شامل ہو ا ہے ہم اپنے آ نے وا لے ساتھیوں کو بھرپور ا حترا م د یں گے ۔