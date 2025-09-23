منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ کے خلاف کریک ڈاؤن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایت پرمنشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کے دوران تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے افضل سے 20 لٹر اور 10 بوتلیں ولائتی شراب۔۔۔
تھانہ اربن ایریا پولیس نے نعیم سے شراب 20 لٹر، ملزم مزمل سے آئس 120 گرام ،وقار سے شراب 20 لٹر،مزمل سے آئس 120 گرام،تھانہ کڑانہ پولیس نے اسجد سے شراب 60 لٹر،تھانہ شاہ پور صدر پولیس نے قیصر سے آئس 52 گرام،احسان سے شراب 20 لٹر، تھانہ شاہ پور سٹی پولیس نے بلال سے آئس 60 گرام،تھانہ ایس ٹاؤن پولیس نے افضل سے شراب 20 لٹر،عثمان سے بندوق12بور،تھانہ میانی پولیس نے سمیر سے پسٹل30بور، افتخار سے پسٹل30بور، تھانہ پھلروان پولیس نے حسن سے کلاشنکوف، ارشد سے کلاشنکوف، حنیف سے رائفل،02 پسٹل30بور، تھانہ ساہیوال پولیس نے صفدر سے پسٹل30بور، گل سے پسٹل30بور، تھانہ بھلوال صدر پولیس نے اعجاز سے کلاشنکوف برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرلیے ، مزید تفتیش جاری ہے ۔