صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معمولی جا نی و ما لی نقصا ن اسرائیلی دہشت گر د ی کا منہ بولتا ثبو ت :عتیق الرحمان صدیقی

  • سرگودھا
غیر معمولی جا نی و ما لی نقصا ن اسرائیلی دہشت گر د ی کا منہ بولتا ثبو ت :عتیق الرحمان صدیقی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مذہبی رہنماء قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا ہے کہ 2سا ل سے غزہ میں جا ر ی ا سرائیلی بر بر یت تھمنے کا نا م نہیں لے ر ہی۔۔۔

یہ جنگ عالمی سطح پرمسئلہ فلسطین کے حل کا ایک پر زور مقد مہ بن کر ابھری ہے بلاشبہ 60ہز ار سے زا ئد فلسطینی شہید ہو ئے غیر معمولی جا نی و ما لی نقصا ن اسرائیلی دہشت گر د ی کا منہ بولتاثبو ت ہے کچھ اہم ممالک کی طرف سے فلسطین کی ر یاست کو تسلیم کر نا خوش آئند ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ انسا نی حقوق کے علمبر دار ادا رے اسرائیلی دہشتگر د ی کو رو کنے کیلئے اپنا کر دار ادا کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کی 11 اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کا افتتاح ، عالمی مصنوعات کی نمائش

گورنرکی متاثرین کوسامان تقسیم کرنیکی تقریب میں شرکت

لوکل گورنمنٹ بورڈ کمپلیکس کی تزئین و آرائش مکمل،افتتاح

کینسر کے مریضوں کیلئے کوابلیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پراجلاس

مختلف ترقیاتی سکیموں کیلئے 96 ارب کے فنڈ منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس