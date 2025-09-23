غیر معمولی جا نی و ما لی نقصا ن اسرائیلی دہشت گر د ی کا منہ بولتا ثبو ت :عتیق الرحمان صدیقی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مذہبی رہنماء قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا ہے کہ 2سا ل سے غزہ میں جا ر ی ا سرائیلی بر بر یت تھمنے کا نا م نہیں لے ر ہی۔۔۔
یہ جنگ عالمی سطح پرمسئلہ فلسطین کے حل کا ایک پر زور مقد مہ بن کر ابھری ہے بلاشبہ 60ہز ار سے زا ئد فلسطینی شہید ہو ئے غیر معمولی جا نی و ما لی نقصا ن اسرائیلی دہشت گر د ی کا منہ بولتاثبو ت ہے کچھ اہم ممالک کی طرف سے فلسطین کی ر یاست کو تسلیم کر نا خوش آئند ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ انسا نی حقوق کے علمبر دار ادا رے اسرائیلی دہشتگر د ی کو رو کنے کیلئے اپنا کر دار ادا کریں ۔