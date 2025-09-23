جماعت اہلحدیث سلاب زدگان کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی،مولانا انجینئر محمد سلیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اہلحدیث مولانا انجینئر محمد سلیم نے کہا ہے کہ جماعت اہلحدیث اپنے سلاب زدگان بھائیوں کو کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔۔۔
گزشتہ سات روز تک مسلسل سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچائی جا رہی ہے ،جماعت کے کارکن متاثرین کے گھروں میں جا کر راشن اور کھانا تقسیم کر رہے ہیں یہ سب کچھ اﷲ کی رضا کیلئے ہے اس لیے حکومت وقت اور تمام مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے آگے بڑھیں اور ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد کریں یہ ہماری صحیح امداد کے مستحق ہیں جن کا سب کچھ سیلاب کی نذر ہو چکا ہے ۔