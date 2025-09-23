وطن عزیز دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے ، ارم حامد حمید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے ارم حامد حمید نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کیلئے وفاقی اور صوبائی حکومت کاروباری افراد کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔۔۔
آج وطن عزیز دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے ،مسلم لیگ ن کی جب بھی حکومت اقتدارمیں آئی ہے انہوں نے کاروباری افراد کیلئے ایسی پالیسیاں متعارف کروائی ہیں جس سے ملکی ترقی ہوئی ہے ،انشاء اﷲ عوام سے جو وعدے کیے ہیں ان کی تکمیل ہماری ترجیح ہے جہاں تک سرگودھا کے عوام کی ترقی کا تعلق ہے ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے ہم نے پہلے بھی عوام کی خدمت کی ہے اور اب بھی خدمت کا یہ مشن جاری ہے۔