کمشنر کا دیگر افسروں کے ساتھ شہرکے مختلف علاقوں کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ڈی جی پی ایچ اے محمد ارشد، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ماجد بن احمد اور سی ای او سرگودھا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رانا شاہد عمران کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا۔
کمشنر نے 31 بلاک میں زیر تعمیر پارک کا وزٹ کیا اور اہلیان علاقہ سے ملاقات کی اور ان کی آراء کو پارک کی تعمیر میں فوقیت دینے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے اقبال کالونی فیسکو آفس کے بالمقابل زیر تعمیر پارک کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر نے سلانوالی روڈ اور گورنمنٹ ھائی سکول نمبر 1 کے قریب نئے ماڈل ریڑھی بازاروں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور ماڈل ریڑھی بازاروں میں مزید بہتری کے اقدامات کی ھدایت کی۔ کمشنر نے سی ای او سرگودھا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو مرکزی شاہراہوں کے علاوہ چھوٹی سڑکوں اور گلیوں میں صفائی کو بہتر کرنے کی تاکید کی۔ کمشنر نے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کو تجاوزات کے خلاف منظم مہم کی ہدایت کی۔