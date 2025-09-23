صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کروڑوں سے تعمیر سوشل سکیورٹی ہسپتال تاحال غیر فعال

  • سرگودھا
کروڑوں سے تعمیر سوشل سکیورٹی ہسپتال تاحال غیر فعال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مزدور طبقہ کے لیے ڈویژنل ہیڈکوارٹر سرگودھا میں بنایا جانے والا کروڑوں روپے مالیت کاجدید ترین سوشل سیکورٹی ہسپتال حکومت اور اعلیٰ حکام کی عدم دلچسپی کے باعث تاحال فعال نہ ہو سکا جس کی وجہ سے علاج معالجہ کے لیے مزدوروں کو بدستور دوسرے شہروں میں جانا پڑ رہا ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی سابق حکومت نے لاہور روڈ پر واقعہ سرکاری رقبہ پر اسپتال بنانے کی منظوری دیتے ہوئے کروڑوں کے فنڈ جاری اور مسلم لیگ ن کے موجودہ حکومتی دور میں ہسپتال کی تعمیر مکمل ہوئی ،لیکن سپیشلسٹ ڈاکٹرز اور مطلوبہ سٹاف و ادویات کی عدم دستیابی کے ساتھ ساتھ ڈیلائسزاور دیگر مشینیں خراب ہو رہی اسی طرح سرجری گائنی آپریشن بھی نہیں ہو رہے اور ہسپتال 24 گھنٹے چالو رہنے کے بجائے آؤٹ ڈور چیک اپ تک محدود ہونے کی وجہ سے ایک ڈسپنسری بن کر رہ گیا ہے ، دویات اور دیگر طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے غریب مزدوروں کو علاج کے لیے جوہر آباد ،فیصل آباد اور لاہور جانا پڑ رہا ہے مزدوروں نے حکومت سے کروڑوں روپے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہسپتال کو فعال اور بجٹ میں اصافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

