تاریخی جامع مسجد بگویہ بھیرہ کی مرمت و تزئین کا آغاز
بھیرہ (نامہ نگار)شیر شاہ سوری کے دور میں تعمیر کی گئی تاریخی جامع مسجد بگویہ بھیر ہ کی مرمت و تزئین کا کام محکمہ آثارِ قدیمہ پنجاب نے ابتدائی سطح پر شروع کر دیا ہے۔
متولی و خطیب جامع مسجد صاحبزادہ ابرار احمد بگوی کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مسجد کی پیمائش، نقشہ جات اور مرمت کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے تاکہ تاریخی ورثہ اپنی اصل شکل میں محفوظ کیا جا سکے ۔انہوں نے وزیرِ مملکت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ اور صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرتھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی ۔جو تعمیراتی کام کی نگرانی کرے گی تاکہ خطیر گرانٹ ضائع نہ ہو اور مرمت معیاری انداز میں مکمل کی جا سکے ۔