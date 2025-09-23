بھلوال، بھیرہ کے درمیان الیکٹرک بس سروس کا آغاز کر دیا گیا
بھلوال ( نمائندہ دنیا )بھلوال اور بھیرہ کے درمیان الیکٹرک بس سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم این اے ڈاکٹر مختار احمد بھرت اور ایم پی اے منصور اعظم سندھو نے کہا کہ۔۔۔
مسلم لیگ ن عوام سے کیے گئے وعدے نبھانے پر یقین رکھتی ہے اور الیکٹرک بس سروس اسی سلسلے کی عملی مثال ہے ۔تقریب میں چوہدری محمد اکرم، حافظ ضیاء الرحمن، شاہد جٹ، اویس جنجوعہ، عدیل جٹ، اقبال خان، نوید گوندل، حاجی یوسف سمیت دیگر سیاسی و سماجی رہنما بھی شریک تھے ۔مقررین نے کہا کہ بھلوال اور بھیرہ کو جدید سہولیات سے آراستہ ماڈرن تحصیلوں میں تبدیل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے ، جبکہ جلد ہی تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے دیگر منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ن کی حکومت خصوصاً وزیراعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ضلع سرگودھا کی تمام تحصیلوں میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ڈاکٹر مختار بھرت نے بس میں سفر کر کے سہولت کا جائزہ بھی لیا اور کہا کہ اتنی سستی اور جدید سفری سہولت خطے میں پہلی بار میسر آئی ہے ، جس کا سہرا محترمہ مریم نواز کے سر جاتا ہے ۔افتتاحی روز ہی عوام کی بڑی تعداد نے بس سروس سے استفادہ کیا، اور شرکاء نے \"مسلم لیگ ن زندہ باد\" کے نعرے بھی لگائے ۔