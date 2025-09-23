سٹوڈنٹس سمیت تمام موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ پہننے کیلئے پانچ دن کی مہلت
میانوالی(نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کی جانب سے مختلف تعلیمی اداروں کے سربراہان/انتظامیہ کو تاکیدی پمفلٹس پہنچادیئے گئے۔
ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طئیب علی شاہ ڈی ٹی او کے مطابق پمفلٹس میں انکو آگاہ کیا گیا کہ ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی طرف سے سٹوڈنٹس سمیت تمام موٹر سائیکل سواروں کوپانچ دن کی مہلت دی گئی ہے ۔حادثات کی روک تھام اور قیمتی جانوں کی تحفظ کے لئے ٹریفک قوانین پر عملدرآمد لازم ہے ۔مہلت کے بعد بغیر ہیلمٹ شہریوں اور خصوصاً سٹوڈنٹس کے خلاف قانونی کاروائی شروع کی جاے گی۔