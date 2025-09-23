صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیفٹیننٹ جنرل (ر) خالد مقبول کی قیادت میں سیلاب متاثرین میں راشن، کپڑے اور نقد امداد تقسیم

  • سرگودھا
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا )لیفٹیننٹ جنرل (ر) خالد مقبول کی قیادت میں جذبہ فاؤنڈیشن نے تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کچّہ گرنا، غلام محمد والا اور دریائے چناب کے کنارے واقع بستیوں میں ایک منظم اور مؤثر ریلیف آپریشن مکمل کیا۔

ریلیف سرگرمیوں کے دوران فاؤنڈیشن کی جانب سے 500 راشن بیگز، 300 جوڑے کپڑے اور 1,50,000 روپے کی نقد امداد گھروں کی مرمت اور فوری ضروریات کے لیے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کی گئی۔ خالد مقبول، جو کہ جذبہ فاؤنڈیشن کے صدر بھی ہیں، نے نہ صرف اس مہم کی قیادت کی بلکہ ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ریلیف کے پورے عمل کی نگرانی کی۔ اس موقع پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا جذبہ فاؤنڈیشن ہمیشہ کی طرح اس مشکل وقت میں بھی متاثرہ بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔ 

 

