صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والا معاہدہ انتہائی خوش آئند :مولانا معاویہ اعظم

  • سرگودھا
سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والا معاہدہ انتہائی خوش آئند :مولانا معاویہ اعظم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مولانا معاویہ اعظم نے سرگودھا آمد پر رانا اشتیاق یاسین، رانا ثناء اﷲ و دیگر مقامی رہنماؤں سے ملاقات کی، اور ملکی و سیاسی صورتحال سمیت حالیہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

اس موقع پر مولانا معاویہ اعظم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والا معاہدہ انتہائی خوش آئند ہے ، یہ دونوں برادر اسلامی ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا اور خطے میں استحکام کا باعث بنے گا۔ یہ معاہدہ نہ صرف معیشت بلکہ عوامی سطح پر بھی مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ملاقات کے موقع پر مقامی قیادت اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھے جنہوں نے دونوں رہنماؤں کا پرتپاک خیرمقدم کیا۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ مولانا معاویہ اعظم کی یہ ملاقات مستقبل کی سیاسی صو رتحال میں اہمیت کی حامل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عدالت نے نیب کو تحقیقات سے کبھی نہیں روکا ،ہائیکورٹ

کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ،صفائی کا جائزہ

احتجاجی اساتذہ کی ریڈزون میں داخلے کی کوشش ناکام

لوکل گورنمنٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کا قیام ،عبوری کمیٹی منتخب

ڈاکوؤں سے 20پولیس مقابلے ،ایک ہلاک،زخمیوں سمیت 30ملزمان گرفتار

غیرقانونی کرنسی ایکسچینج کا ملزم گرفتار،21ہزار ڈالر برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس