سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والا معاہدہ انتہائی خوش آئند :مولانا معاویہ اعظم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مولانا معاویہ اعظم نے سرگودھا آمد پر رانا اشتیاق یاسین، رانا ثناء اﷲ و دیگر مقامی رہنماؤں سے ملاقات کی، اور ملکی و سیاسی صورتحال سمیت حالیہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر مولانا معاویہ اعظم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والا معاہدہ انتہائی خوش آئند ہے ، یہ دونوں برادر اسلامی ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا اور خطے میں استحکام کا باعث بنے گا۔ یہ معاہدہ نہ صرف معیشت بلکہ عوامی سطح پر بھی مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ملاقات کے موقع پر مقامی قیادت اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھے جنہوں نے دونوں رہنماؤں کا پرتپاک خیرمقدم کیا۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ مولانا معاویہ اعظم کی یہ ملاقات مستقبل کی سیاسی صو رتحال میں اہمیت کی حامل ہے ۔