ملک نذر حسین اعوان مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کیلئے رسم قل خوانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مسلم لیگ ن کے رہنما ملک طاہر عباس اعوان کے والد ملک نذر حسین اعوان مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کیلئے رسم قل خوانی ان کی رہائشگاہ چیمہ کالونی پارک میں ہوئی۔۔۔
جس میں اتحاد العلماء کے ضلعی صدر قاضی نگاہ مصطفے چشتی، مولانا ظہور خان،مولانا عبدالحسن،مولانا طارق اور دیگر نے کہا کہ مرحوم کے لئے ایصال ثواب ان کے لئے صدیقہ جاریہ ہے اس لئے ہم مرحوم کی دینی و دنیاوی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اﷲ تعالیٰ ان کو جنت الفردورس میں اعلی مقام عطا فرمائے ۔