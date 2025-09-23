صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیلاب زدہ علاقوں میں راشن ،دیگر اشیا تقسیم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے مڈھ رانجھا اور گردونواح کے سیلاب متاثرین میں راشن اور ضروری اشیاء کی تقسیم کے موقع پر تقریب منعقد ہوئی۔۔۔

 تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن شمالی پنجاب جناب رضوان احمد، ضلعی صدر میاں اظہار الحق تلہ، محمد سلیم سید ظفر شاہ عثمان ایم ڈبلیو سی اور دیگر معزز شخصیات نے خصوصی شرکت کی شرکاء تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ کی طرح خدمتِ انسانیت کے عظیم مشن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے آزمائش کے ان لمحات میں ادارہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے ۔

 

