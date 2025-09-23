صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسکٹ،چائے کی پتی ،ممنوعہ نمک،آئل ،کھانے کی اشیا تلف

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم نے گزشتہ ہفتے کے دوران ضلع بھر میں مختلف فوڈ بزنس کے معائنے ،جن میں ہوٹل،کریانہ سٹور،فوڈ پوائنٹ،گوشت کی دوکانوں،دودھ کی دوکانوں اورمٹھائی کے کارخانوں پر۔۔۔

 عوام الناس کی صحت کے حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی میں چیکینگ کا سلسلہ جاری ہے ،چیکنگ کے دوران میانوالی میں داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ لگاکر دودھ لانے اور لے جانے والی گاڑیوں اورموٹر سائیکلوں میں 52320لیٹردودھ کو چیک کیاگیا۔مختلف کاروائیوں کے موقع پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے قوانین کے تحت4.8کلوگرام مختلف کھانے کی اشیاء،3.2کلوگرام بسکٹ،4.9کلوگرام زائدالمعیادچائے کی پتی،22.6کلو گرام ممنوعہ نمک،5لیٹرآئل ضائع کروادیا گیا اور مجموعی طور پر283500روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ 

 

