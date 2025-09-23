کنٹینر میں کھل کے پیچھے آٹا چھپا کر سمگل کرنیکی کوشش ناکام
کندیاں، میانوالی (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے گندم اور آٹے کی سمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں۔۔۔
گزشتہ شب تقریباً 2 بجے کندیاں موڑ کے قریب ایم ایم روڈ پر پیرا فورس اورمحکمہ فوڈ کے عملہ کے ہمراہ دوران چیکنگ بغیر پرمٹ آٹا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی کارروائی کے دوران کندیاں موڑ ھیڈ پکہ کے نزدیک ہوٹل پر موجود آٹے سے لوڈ ایک عدد ٹرالر کے کنٹینر کو چیک کیا گیا تو کنٹینر میں کھل کے بیگز کے پیچھے آٹا کو خفیہ طور پر چھپا کر سمگل کرنے کی کوشش کی جارہی تھی جسے موقع پرقبضے میں لے کر متعلقہ تھانے میں بند کروا دیا گیا۔