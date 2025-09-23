صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹینر میں کھل کے پیچھے آٹا چھپا کر سمگل کرنیکی کوشش ناکام

  • سرگودھا
کنٹینر میں کھل کے پیچھے آٹا چھپا کر سمگل کرنیکی کوشش ناکام

کندیاں، میانوالی (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے گندم اور آٹے کی سمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں۔۔۔

 گزشتہ شب تقریباً 2 بجے کندیاں موڑ کے قریب ایم ایم روڈ پر پیرا فورس اورمحکمہ فوڈ کے عملہ کے ہمراہ دوران چیکنگ بغیر پرمٹ آٹا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی کارروائی کے دوران کندیاں موڑ ھیڈ پکہ کے نزدیک ہوٹل پر موجود آٹے سے لوڈ ایک عدد ٹرالر کے کنٹینر کو چیک کیا گیا تو کنٹینر میں کھل کے بیگز کے پیچھے آٹا کو خفیہ طور پر چھپا کر سمگل کرنے کی کوشش کی جارہی تھی جسے موقع پرقبضے میں لے کر متعلقہ تھانے میں بند کروا دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال : سکیورٹی گارڈ بچوں کے بلڈ ٹیسٹ کرتا رہا، ویڈیو منظر عام پر آگئی

کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کیلئے مہم شروع

سیکرٹری زراعت کا جلالپور پیروالہ میں ریلیف کیمپس کا دورہ

صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا تحصیل بھوآنہ کا دورہ

انجمن تاجران فیصل آباد کے وفد کی رانا ثنا اللہ سے ملاقات

سیرتِ طیبہ پر عمل ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز :مقررین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس