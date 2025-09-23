صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کی سرگودھا کی زیر صدارت علماء کرام کا اجلاس

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر کی سرگودھا کی زیر صدارت علماء کرام کا اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل کی زیر صدارت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور نمائندوں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ایچ پی وی ویکسین کی اہمیت پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔

اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ ایچ پی وی ویکسین لڑکیوں کو مستقبل میں سرویکل کینسر جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھنے کا موثر ذریعہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو بروقت ویکسین لگوائیں تاکہ معاشرہ اس جان لیوا مرض سے محفوظ ہو سکے ۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام و مذہبی رہنما معاشرتی سطح پر کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، ان کے تعاون سے عوام میں شعور اجاگر کرنے اور ویکسین کے استعمال میں اضافے میں مدد ملے گی۔ اجلاس کے شرکاء نے اس موقع پر ضلعی انتظامیہ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔اس موقع پر ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد گل بھی موجود تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

درود و سلام کی محفل کا انعقاد‘ایم پی اے سمیت علما کی شرکت

سیلاب، نقصانات کے تخمینہ کیلئے فوری سروے کا حکم

سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع

سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ، جوائنٹ سروے ہوگا :وسیم حسن

ڈپٹی کمشنرمنور عباس کا رورل ہیلتھ سنٹر قصبہ گجرات کا دورہ

عوامی خدمت اولین ترجیح ہونی چاہیے :رمضان طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس