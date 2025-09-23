اسسٹنٹ کمشنر کی سرگودھا کی زیر صدارت علماء کرام کا اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل کی زیر صدارت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور نمائندوں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ایچ پی وی ویکسین کی اہمیت پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔
اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ ایچ پی وی ویکسین لڑکیوں کو مستقبل میں سرویکل کینسر جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھنے کا موثر ذریعہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو بروقت ویکسین لگوائیں تاکہ معاشرہ اس جان لیوا مرض سے محفوظ ہو سکے ۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام و مذہبی رہنما معاشرتی سطح پر کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، ان کے تعاون سے عوام میں شعور اجاگر کرنے اور ویکسین کے استعمال میں اضافے میں مدد ملے گی۔ اجلاس کے شرکاء نے اس موقع پر ضلعی انتظامیہ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔اس موقع پر ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد گل بھی موجود تھے ۔