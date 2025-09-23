پانی کنکشن 30 ستمبر تک منظور کروانے کی ڈیڈلائن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) واسا نے پانی کے کنکشن اور فیسوں کی وصولی کیلئے لوگوں کو نوٹسز جاری کرنا شروع کر دیئے اورانہیں کہا گیا ہے کہ 30 ستمبر تک واسا کے دفتر آکر اپنا کنکشن قانونی طور پر منظور کروائیں ،معلو م ہوا ہے کہ واسا کی جانب سے گھروں کے باہر لگی نیم پلیٹس پر لکھے گئے نام پر نوٹس جاری کئے جا رہے ہیں۔۔۔
جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ عملے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پلاٹ یا گھر کا سائز کیا ہے اپنی مرضی سے ہی کسی پر پانچ اور کسی پر 10 مرلہ لکھ کر نوٹس جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ واٹر اینڈ سینی ٹیشن ایجنسی سرگودھا کی جانب سے نوٹس برائے غیر قانونی پانی اور سیوریج کنکشن کے اعلانات کروائے جائیں اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ آپ نے پینے کے پانی اور سیوریج کے کنکشن کو واسا سے منظور کروانا ہے اور اپنے گھر یا کمرشل پراپرٹی کا سائز فرد کے مطابق جمع کروا کر اس کی منظوری لیں مگر ایسا نہیں کیا جا رہاکمشنر سرگودھا سے شہریوں نے اپیل کی ہے کہ وہ لوگوں کو 31 دسمبر تک مہلت دیں کہ وہ اپنی پراپرٹی فرد کے مطابق واسا میں جمع کروائیں اور اس کے مطابق واسا ٹیکس وصول کرے ۔