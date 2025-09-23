شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کلین اپ جاری رکھنے کا فیصلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی جانب سے شہر میں تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کلین اپ جاری رکھنے کا فیصلہ ، مقرر ہ ٹائم پیریڈ میں اہم بازاروں کی بیوٹیفکیشن یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیئے گئے۔۔۔
اس حوالے سے انہوں نے پیر کے روز شہر بھر کا تفصیلی دورہ کیا۔انہوں نے پی ایچ اے کی جانب سے جیل روڑ اور طارق آباد روڈ پر گرین بیلٹس ، اقبال کالونی واپڈا پارک سمیت دیگر پارکوں کی تنزئین و آرائش کے کام کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ کام مقررہ وقت میں اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے ۔ کمشنر نے سلانو الی روڈ پر ہلال احمر ہسپتال کے قریب قائم کیے جانے والے ماڈل ریڑھی بازار کا بھی معائنہ کیا، جہاں انہوں نے دکانداروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے ۔ دکانداروں نے لائٹس کی بحالی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کی درخواست کی جس پر کمشنر نے سی او میونسپل کارپوریشن کو فوری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا کہ ریڑھی بازاروں میں دکانداروں اور خریداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے تاکہ یہ منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہریوں کے راستوں اور عوامی مقامات پر کسی قسم کی تجاوزات برداشت نہیں کی جائیں گی، آپریشن بلاامتیاز اور مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے ۔