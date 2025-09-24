ریاست تسلیم کرنا فلسطینی عوا م کی بہت بڑ ی فتح ہے ،سیدمحمد حسنین شاہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا ہے کہ بر طانیہ آسٹریلیا اور کینڈا سمیت مز ید ممالک نے فلسطین کو باضابطہ ر یا ست تسلیم کر لیا ہے ۔۔۔
یہ فلسطینی عوا م کے حقوق کی بہت بڑ ی فتح ہے فلسطین کے شہدا ء کی قر با نیاں را ئیگا ں نہیں جا ئیں گی فلسطین کے مخالفین مٹ جا ئیں گے فلسطین اسرائیلی دہشتگر د ی کا بھرپور طریقہ سے مقابلہ کر تے ہو ئے اسرائیلی ظلم و بر بر یت کو مٹانے میں کا میاب ہو گا۔