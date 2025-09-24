صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نکاسی آب کے تالابوں پر مٹی ڈال کر قبضے ،درخواستیں نظر انداز

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دیہی آبادیوں کے اطراف نکاسی آب کیلئے بنائے گئے تالابوں پر مٹی ڈال کر قبضہ کرنے کے حوالے سے موصول متعدد درخواستیں عملدرآمد کی منتظر ہیں ذرائع کے مطابق سرگودھا میں چکوک کے۔۔۔

 قیام کے وقت نکاسی آب کیلئے دیہی آبادیوں کے باہر بڑے بڑے تالاب بنائے گئے تھے ،اور تمام کے تمام سرکاری جگہوں پر قائم ہوئے ، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بااثر افراد نے ان تالابوں پر مٹی ڈال کر قبضہ کر کے پختہ تعمیرات قائم کر لیں، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے ، اس ضمن میں مختلف دیہات کی عوام کی جانب سے مختلف فورمز پر چلنے والی درخواستوں میں محکمہ مال کی مبینہ ملی بھگت کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بھی آگاہ کیا گیا کہ قبل ازیں صورتحال کے تدارک کیلئے سابقہ انتظامیہ اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کر چکی ہے مگر کسی قسم کی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی بلکہ یہ سلسلہ اب دراز ہو چکا ہے اور لگ بھگ 2 سو سے زائد دیہات ایسے ہیں جہاں نکاسی آب کیلئے بنائے گئے سرکاری تالابوں پر مٹی ڈال کر لوگوں نے قبضہ جما رکھے ہیں، جس کے باعث ان دیہات میں نکاسی آب کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے ، درخواست گزاروں نے اس حوالے سے فوری ایکشن لے کر جگہیں واگزار کروانے کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لانے کی استدعا کی ہے ۔ 

 

