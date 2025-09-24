صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تربیلا خا نپوراور منگلا ڈیم اپنی گنجائش کے مطابق بھر چکے ہیں ،شیخ آصف وہرہ

  • سرگودھا
تربیلا خا نپوراور منگلا ڈیم اپنی گنجائش کے مطابق بھر چکے ہیں ،شیخ آصف وہرہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ یہ ا مر خوش آئند ہے کہ بر سوں کے بعد ربیع سیز ن کا آغا ز وافر آ بی ذخا ئر کے ساتھ ہو گا۔۔۔

 میڈیا ر پور ٹس کے مطا بق تربیلا خا نپوراور منگلا ڈیم اپنی گنجائش کے قر یب بھر چکے ہیں یہ صورتحا ل کا شت کا روں کیلئے با عث اطمینا ن اور قومی معیشت کیلئے ا مید کی کر ن ہے خر یف سیزن میں ا ب تک تقریبا 2کر وڑ 40لا کھ ایکڑ فٹ پا نی سمند ر میں بہ چکا ہے جو تربیلا اور منگلہ کے مجموعی ذخا ئر کی دو گنی گنجائش کے برا بر ہے ضرورت ا س ا مر کی ہے کہ وافر پا نی کو ذخیر ہ کر نے کیلئے اقدا ما ت اٹھا کر اسے استعما ل میں لا یا جا ئے ۔

 

