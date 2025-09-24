تربیلا خا نپوراور منگلا ڈیم اپنی گنجائش کے مطابق بھر چکے ہیں ،شیخ آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ یہ ا مر خوش آئند ہے کہ بر سوں کے بعد ربیع سیز ن کا آغا ز وافر آ بی ذخا ئر کے ساتھ ہو گا۔۔۔
میڈیا ر پور ٹس کے مطا بق تربیلا خا نپوراور منگلا ڈیم اپنی گنجائش کے قر یب بھر چکے ہیں یہ صورتحا ل کا شت کا روں کیلئے با عث اطمینا ن اور قومی معیشت کیلئے ا مید کی کر ن ہے خر یف سیزن میں ا ب تک تقریبا 2کر وڑ 40لا کھ ایکڑ فٹ پا نی سمند ر میں بہ چکا ہے جو تربیلا اور منگلہ کے مجموعی ذخا ئر کی دو گنی گنجائش کے برا بر ہے ضرورت ا س ا مر کی ہے کہ وافر پا نی کو ذخیر ہ کر نے کیلئے اقدا ما ت اٹھا کر اسے استعما ل میں لا یا جا ئے ۔