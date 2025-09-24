غیر قانونی سلاٹر ہاؤس سے 200 کلو بدبودار گوشت برآمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے غیر قانونی سلاٹر ہاؤس سے 200 کلو ناقص اور بدبودار گوشت برآمد کرکے موقع پر تلف کردیا ، بتایا جاتا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودھا نے۔۔۔
خفیہ اطلاعات پر گنجان آباد علاقہ ملت آباد گلی نمبر 6 میں کاروائی کرتے ہوئے غیر قانونی سلاٹر ہاوس سے 200 کلو ناقص اور بدبودار گوشت برآمد کیا ، فوڈ اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ ویٹرنری ڈاکٹر کی رپورٹ کیمطابق گوشت انسانی استعمال کے لیے انتہائی مضر تھا جسے موقع پر ہی تلف کردیا گیا ہے جبکہ غیر قانونی سلاٹر ہاؤس کے مالکان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے جن کیخلاف مقدمہ کے اندراج کیلئے تھا نہ میں درخواست جمع کردی گئی ہے ۔