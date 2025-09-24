آر پی او اور ڈی پی او کا سیف سٹی پراجیکٹ کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر محمد شہزاد آصف خان نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کے ہمراہ سیف سٹی پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایس پی سیف سٹی عامر مشتاق نے۔۔۔
سیف سٹی کی مدد سے ٹریس ہونے والے مقدمات اور جرائم کے انسداد کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔بعد ازاں آر پی او نے دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی سکول کا بھی دورہ کیا اور زیرِ تعمیر نئے اکیڈمک بلاک کے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایس پی آر آئی بی اظہر یعقوب اور اے ڈی آئی جی محمد طارق بھی موجود تھے ۔