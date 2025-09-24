تمام تحصیلوں میں ماڈل ریڑھی بازار لگانے کی تیاریاں شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا نے سرگودھا کے تمام تحصیلوں میں ماڈل ریڑھی بازار لگانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔۔۔
ذرائع کے مطابق حکومت نے ضلع بھر میں ماڈل ریڑھی بازار بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کو 8کروڑ کی خصوصی گرانٹ جاری کی ہے جس پر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا نے ضلع بھر کے اربن یونٹ اور گنجان آباد قصبات میں ریڑھی بازار کے لئے 432ماڈل ریڑھیاں بنانے کا ٹھیکہ بھی دے دیا ہے جوکہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز کے حوالے کی جائیں گی ،ماڈل ریڑھی بازار پھلروان میانی جھاوریاں فروکہ شاہ پور سٹی بھاگٹانوالہ سیال موڑ سمیت دیگر مخصوص اہم مقامات پر لگائے جائیں گے ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کے ٹھیکیداروں نے مقابلہ بازی کی جس وجہ سے اس منصوبے کی تین کروڑ کے قریب بچت ہو گی۔