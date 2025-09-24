عوام کو سستی تفریح کی فراہمی کیلئے پارک کو خوبصورت بنایا جائے ،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر کی خوبصورتی اور عوام کو سستی تفریح کی فراہمی کے لیے پارک کو خوبصورت بنایا جائے ان پارکوں میں عملہ لگایا جائے جو صفائی پر خصوصی توجہ دے آلودگی کو کم کرنے کے لیے ۔۔۔
پھول اور پھل دار پودے لگانے جائیں ان خیالات کا اظہار کمشنر سرگودھا ملک جہانزیب اعوان نے چوک بلاک 31میں بنائے جانے والے ئیے پارک کے معائنہ کے دوران کہی انکے ہمراہ ڈی جی پی ایچ اے چوہدری محمد ارشد اور دیگر افسران بھی موجود تھے انہوں نے عوام سے پارکوں کو آباد رکھنے کے لیے پی ایچ اے سے تعاون کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ شہر کو خوبصورت بنانے کیلئے حکومت سے پچاس کروڑ کی خصوصی گرانٹ جاری کرنے کی استدعا کی جارہی ہے گرانٹ جاری ہونے سے شہر مثالی بنے گا۔