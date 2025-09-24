مرکزی جمعیت اہلحدیث اور یوتھ فورس کی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث اور یوتھ فورس کے زیر اہتمام سیلاب اے متاثرہ علاقوں میں جاری آپریشن کے جائزہ کے حوالہ سے اہم اجلاس دفتر اہلحدیث رضوان مارکیٹ میں منعقدہ ہوا۔۔۔
، اجلاس کی صدارت ضلعی سرپرست مرکزیہ مولانا سرفراز احمد نے کی، اس موقع پر ضلعی ناظم مرکزیہ مولانا سیف اﷲ کمیر پوری و دیگر موجود تھے ، اجلاس میں متاثرین سیلاب کے لیے ضلعی سطح پہ کی گئی سرگرمیوں پہ تبادلہ خیال اور آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دیا گیا، اجلاس کو بتایا گیا کہ 28 اگست سے مختلف علاقوں میں تیار کھانا خشک راشن نقدی کی صورت امدادی سرگرمیاں تاحال جاری ہے۔