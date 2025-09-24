پاکستا ن کو پو لیو فر ی حکو مت سمیت ہم سب کی ذمہ د ار ی ہے ،ڈاکٹر سکندر وڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ پو لیو کے مکمل خاتمہ کیلئے۔۔۔
طویل ا لمد ت سے حکو متی سطح پر کو شش جا ر ی ہیں لیکن یہ مشن تا حا ل پورا نہیں ہو سکا پا کستا ن میں ر واں سا ل ا ب تک پو لیو کے 27نئے کیسز سامنے آچکے ہیں پاکستا ن کو پو لیو فر ی ملک بنا نا حکو مت سمیت ہم سب کی ذمہ د ار ی ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ پو لیو کے خاتمہ کیلئے ویکسینشن کے ساتھ ساتھ ہم سب اجتما عی ذمہ د ار ی کا مظا ہر ہ کریں اور پو لیو کے خاتمہ کیلئے کو ششوں میں حکومت کا بھرپور ساتھ د یں ۔