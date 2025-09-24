صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستا ن کو پو لیو فر ی حکو مت سمیت ہم سب کی ذمہ د ار ی ہے ،ڈاکٹر سکندر وڑائچ

  • سرگودھا
پاکستا ن کو پو لیو فر ی حکو مت سمیت ہم سب کی ذمہ د ار ی ہے ،ڈاکٹر سکندر وڑائچ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ پو لیو کے مکمل خاتمہ کیلئے۔۔۔

 طویل ا لمد ت سے حکو متی سطح پر کو شش جا ر ی ہیں لیکن یہ مشن تا حا ل پورا نہیں ہو سکا پا کستا ن میں ر واں سا ل ا ب تک پو لیو کے 27نئے کیسز سامنے آچکے ہیں پاکستا ن کو پو لیو فر ی ملک بنا نا حکو مت سمیت ہم سب کی ذمہ د ار ی ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ پو لیو کے خاتمہ کیلئے ویکسینشن کے ساتھ ساتھ ہم سب اجتما عی ذمہ د ار ی کا مظا ہر ہ کریں اور پو لیو کے خاتمہ کیلئے کو ششوں میں حکومت کا بھرپور ساتھ د یں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال میں اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ نایاب ، مریض بچوں کو تڑپنے کیلئے چھوڑ دیا گیا

بہترمعیارِ تعلیم کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے :کمشنر

ڈپٹی کمشنر کاچنیوٹ میں صفائی کی صورتحال پراظہار برہمی

ڈی ڈی ای او کا بوائز سکول کا دورہ ،تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ

ڈی پی ایس کمالیہ میں آگاہی لیکچر ،HPV ویکسین لگائی گئی

سیلاب پرنقصانات کے تخمینے کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر