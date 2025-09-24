صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سر ز مین حجا ز کے دفاع اور حفاظت سے بڑھ کر کو ئی فریضہ نہیں ہے ،عثمان شانی

  • سرگودھا
سر ز مین حجا ز کے دفاع اور حفاظت سے بڑھ کر کو ئی فریضہ نہیں ہے ،عثمان شانی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیگی رہنماء عثمان شانی نے کہا ہے کہ سر ز مین حجا ز کے دفاع اور حفاظت سے بڑھ کر کو ئی فریضہ نہیں ہے پاکستا ن اور سعود ی عر ب کے در میا ن تاریخ سا ز معا ہد ہ ہر۔۔۔

 حوا لہ سے خوش آئند ہے و ز یر اعظم میا ں محمد شہبازشر یف اور ا ن کے رفقا ء کار نے جس طرح بہترین حکمت عملی سے ا س معا ہد ے کو یقینی بنا یا ا س کیلئے پوری قو م انہیں خرا ج تحسین پیش کر ر ہی ہے۔

 بلاشبہ موجو د ہ حکو مت پا کستان کو ہر حوا لہ سے بلند مقا م دلوا نے میں کا میاب نظر آتی ہے ۔ 

 

