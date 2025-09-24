سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کیلئے اہم اجلاس کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر تحصیل کوٹمومن کے 41 موضع جات میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا درست تخمینہ لگانے۔۔۔
کے لیے کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن رائے محمد یاسر بھٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فہد محمود، اے ڈی سی جی رانا محمد ابوبکر، ڈائریکٹر زراعت شاہد حسین، پی ڈی ایم اے اور اربن یونٹ کے افسران نے شرکت کی۔کمشنر نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا درست اور شفاف تخمینہ لگانا ضروری ہے تاکہ متاثرین کی بحالی اور امدادی اقدامات موثر انداز میں کیے جا سکیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کل سے مشترکہ ٹیموں پر مشتمل سروے کا آغاز کیا جا رہا ہے ۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے ایک جدید ایپلیکیشن تیار کی ہے جس کے ذریعے گھروں، لائیو اسٹاک ، اموات اور فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے تین سیکٹرز بنا کر ابتدائی طور پر 60 فیصد سروے مکمل کر لیا ہے جبکہ حتمی سروے کے لیے 25 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ہر ٹیم دو مواضعات میں سروے مکمل کرے گی۔ حکومت نے سروے کی تکمیل کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے ۔