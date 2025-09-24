صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ متاثرین کی ا مد اد اور بحا لی کو او لین ترجیح د ے رہی ہے ،رائے منیر کھرل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکسان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا ہے کہ سیلا ب کی تبا ہ کا ر یو ں سے ملک بھر میں غیر معمولی جانی و ما لی نقصان ہو ا ہے۔۔۔

 حکو مت متاثرین سیلا ب کی امد اد کیلئے اپنے وسائل کو بر و ے کا ر لا نے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کا ل دے ،سیلا ب کی عالمی ا مداد کیلئے ا پیل بھی ضرور ی ہے پاکستا ن مرکزی مسلم لیگ سیلا ب پر پوائنٹ سکور نگ کر نے کی بجا ئے متاثرین کی ا مد اد اور بحا لی کو او لین ترجیح د ے رہی ہے ا س سلسلہ میں پارٹی تنظیمیں بھی اپنے طور پر متحرک ہو چکی ہیں اورہم کسی صور ت بھی متاثرین سیلا ب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔ 

 

