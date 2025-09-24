ڈکیتی،چوری کی وارداتیں،لاکھوں کا سونا،نقدی ،سامان لوٹ لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران پنڈی کوٹ کے رہائشی محمد خان کے گھر نصف شب کے قریب چار نامعلوم مسلح ڈاکو گھس آئے جنہوں نے اہل خانہ کو جگا کر یرغمال بنا لیا۔۔۔
اور 12تولے زیورات،نقدی ،موبائلز و دیگر اشیائسمیٹنے کے بعدجاتے ہوئے دہلیز میں کھڑا موٹرسائیکل پر لے گئے ،اور حضور پور کے تحریم کی پرائز بانڈ ڈیلر شاپ میں داخل ہو کر تین نامعلوم ڈاکوں نے گن پوائنٹ پر تین لاکھ روپے کیش چھین لیا، جبکہ للیانی کے بشیر احمد کے ڈیرہ سے لاکھوں روپے مالیت کی زرعی مشینری،بستی مبارک کے محمد بلال کی دوکان اور 82جنوبی کے ڈاکٹر نوید اصغر گوندل کے کلینک سے بھاری مالیت کا سامان،تھانہ جھال چکیاں کی حدود میں محمد بلال کے گھر سے 13لاکھ روپے نقدی و اڑھائی تولے زیورات،جبکہ 98جنوبی سے محمد حیات،اولڈ سول لائن سے محمد شعیب،زین العابدین،پنڈی کوٹ کے محمد ضمیر،فیکٹری ایریا سے محمد سلطان کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں، جبکہ نامعلوم جیب تراش نے 49ٹیل پر واقع نجی ہسپتال میں تحسین عباس کو قیمتی موبائل سے محروم کر دیا،پولیس نے حسب روایت مقدمات درج کر لئے تاہم برآمدگی یا ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔