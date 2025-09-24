لاہور روڈ کو ٹرالر اور لکڑیوں سے بند کر کے احتجاج،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رکاوٹیں کھڑی کر کے لاہور روڈ کو بلاک کرنے اور لوگوں کو بھڑکانے پر درجن سے زائد افراد کے خلاف قانون متحرک ہو گیا، پولیس کے مطابق احمد والا کے محمد نواز وغیرہ 15سے زائد افراد نے۔۔۔
لکسیاں کی حدود میں لاہور روڈ کو ٹرالر اور لکڑیوں کے ذریعے بلاک کر کے نعرے بازی شروع کر دی جس کے باعث ٹریفک کی آمدورفت معطل ہوئی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پولیس نے موقع پر پہنچ کر رکاوٹیں ہٹانے کے بعد ٹریفک بحا ل اور مذکورہ افرادکے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔