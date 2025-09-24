صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور روڈ کو ٹرالر اور لکڑیوں سے بند کر کے احتجاج،مقدمہ درج

  • سرگودھا
لاہور روڈ کو ٹرالر اور لکڑیوں سے بند کر کے احتجاج،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رکاوٹیں کھڑی کر کے لاہور روڈ کو بلاک کرنے اور لوگوں کو بھڑکانے پر درجن سے زائد افراد کے خلاف قانون متحرک ہو گیا، پولیس کے مطابق احمد والا کے محمد نواز وغیرہ 15سے زائد افراد نے۔۔۔

 لکسیاں کی حدود میں لاہور روڈ کو ٹرالر اور لکڑیوں کے ذریعے بلاک کر کے نعرے بازی شروع کر دی جس کے باعث ٹریفک کی آمدورفت معطل ہوئی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پولیس نے موقع پر پہنچ کر رکاوٹیں ہٹانے کے بعد ٹریفک بحا ل اور مذکورہ افرادکے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو، رینجرز اور پولیس کا بجلی چوروں کیخلاف مشترکہ آپریشن

والدین بچیوں کی ایچ پی وی ویکسین لازمی لگوائیں،عمرانہ توقیر

گندم سمگلنگ کی روک تھام‘ خانیوال میں اقدامات سخت

ویمن یونیورسٹی کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا،داخلوں میں مشکلات

ویمن یونیورسٹی مثبت سرگرمیوں کوفروغ دے رہی،کلثوم پراچہ

مقدمات کی تفتیش میرٹ پربروقت مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر