صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں میں شام کے بعد طبی سہولیات سے محرومی، شہری مشکلات کا شکار

  • سرگودھا
کندیاں میں شام کے بعد طبی سہولیات سے محرومی، شہری مشکلات کا شکار

کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں کے مکین شام کے بعد طبی سہولیات سے محروم ہیں۔ شہر بھر میں شام کے بعد نہ تو کوئی پرائیویٹ ہسپتال دستیاب ہے اور نہ ہی سرکاری ہسپتال میں عملہ تعینات ہوتا ہے ۔۔۔

 ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو پندرہ سے بیس کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے ، جس کی وجہ سے کئی بار مریض راستے میں دم توڑ جاتے ہیں۔ شہریوں نے میڈیا کے ذریعے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ شام کے اوقات میں سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل عملے کی تعیناتی یقینی بنائی جائے ۔تاکہ انسانی جانیں بچائی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیکرز، سویٹس شاپس پر ناقص صفائی، زائد المیعاد اشیا

کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا بورڈ میں زیر تعمیر جدید امتحانی ہال کا دورہ

کامیابی کیلئے زندگی کو سیرتِ مصطفی ؐکے مطابق ڈھالنا ہوگا:علما

حافظ آباد :سیلاب سے نقصان کے تخمینہ کیلئے سروے کاآغاز

صنعت زار میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

گجرات چیمبر کی جانب سے سیلاب متاثرین میں سامان تقسیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر