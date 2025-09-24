کندیاں میں شام کے بعد طبی سہولیات سے محرومی، شہری مشکلات کا شکار
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں کے مکین شام کے بعد طبی سہولیات سے محروم ہیں۔ شہر بھر میں شام کے بعد نہ تو کوئی پرائیویٹ ہسپتال دستیاب ہے اور نہ ہی سرکاری ہسپتال میں عملہ تعینات ہوتا ہے ۔۔۔
ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو پندرہ سے بیس کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے ، جس کی وجہ سے کئی بار مریض راستے میں دم توڑ جاتے ہیں۔ شہریوں نے میڈیا کے ذریعے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ شام کے اوقات میں سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل عملے کی تعیناتی یقینی بنائی جائے ۔تاکہ انسانی جانیں بچائی جا سکیں۔