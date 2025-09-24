کندیاں ریلوے جنکشن پر سہولیات کا شدید فقدان، حادثات کا خدشہ
کندیاں (نمائندہ دنیا)پاکستان کے تیسرے بڑے ریلوے جنکشن کندیاں پر سہولیات کا شدید فقدان ہے ۔ تین پلیٹ فارمز اور دفاتر کی صفائی کے لیے صرف ایک سویپر موجود ہے ، جبکہ ہر شعبے میں عملے کی کمی ہے ۔ ۔۔۔
کمرشل اور ٹریفک برانچ کا عملہ ڈبل ڈیوٹی پر مجبور ہے ۔ ٹریک کی خراب صورتحال کے باعث روزانہ حادثات پیش آ رہے ہیں، تاہم انتظامیہ عملے کو سزائیں دیتی ہے بجائے اس کے کہ ٹریک کی مرمت کی جائے ۔ خوشحال خان خٹک ایکسپریس میں مستقل بجلی بندش اور تھل ایکسپریس میں بار بار پاور پلانٹ فیل ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ٹرینوں کے دروازے ناکارہ اور فرش پھٹے ہوئے ہیں، جبکہ تھل ایکسپریس میں واش روم بھی موجود نہیں۔ کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی نے وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے جنکشن کے مسائل فوری حل کیے جائیں۔