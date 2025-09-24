صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں مرکزی ریلوے پھاٹک کی بندش، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ

  • سرگودھا
کندیاں مرکزی ریلوے پھاٹک کی بندش، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ

کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں کے مرکزی ریلوے پھاٹک کی بار بار بندش کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔۔۔۔

 کول پلانٹ سے مال بردار گاڑیوں کی لوڈنگ و ان لوڈنگ کی وجہ سے یہ پھاٹک اکثر اوقات بند رہتا ہے ۔ ایمرجنسی میں مریضوں کو میانوالی یا راولپنڈی ریفر کرنا پڑتا ہے ، لیکن پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے جان لیوا صورت حال پیدا ہو جاتی ہے ۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم رستے پر اوورہیڈ برج تعمیر کیا جائے۔ تاکہ شہریوں کو سہولت میسر آ سکے ۔

 

