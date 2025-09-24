صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چشمہ ڈی آئی خان روڈ پر سائین بورڈز کی عدم موجودگی سے ٹریفک کا بحران

  • سرگودھا
چشمہ ڈی آئی خان روڈ پر سائین بورڈز کی عدم موجودگی سے ٹریفک کا بحران

کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں چشمہ اور ڈی آئی خان کے درمیان المعصوم چوک پر تینوں اطراف پر سائین بورڈز کی ۔۔۔

عدم موجودگی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے ۔ ہیوی ٹرالرز بھٹک کر شہری آبادی کی طرف آ جاتے ہیں، جہاں وہ زمین میں دھنستے ہیں اور مقامی گاڑیوں کی روانی متاثر ہوتی ہے ۔ شہریوں اور تاجروں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر المعصوم چوک پر تمام اطراف پر سائین بورڈز نصب کرائے جائیں ۔تاکہ ٹریفک کا نظام بہتر بنایا جا سکے اور مسافروں کو سہولت فراہم کی جا سکے ۔

 

